Son Dakika Haberleri: Siirt Son

Siirt Son

32 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 268Toplam Seçmen : 87.793Açılan Sandık : 145Açılan Sandık Oranı : % 54,1Kullanılan Oy : 38.724Geçerli Oy : 37.006Katılım Oranı : % 81,28PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPBERİVAN HELEN IŞIK% 48,9918.129AK PARTİALİ İLBAŞ% 44,9716.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 268
Toplam Seçmen : 87.793
Açılan Sandık : 145
Açılan Sandık Oranı : % 54,1
Kullanılan Oy : 38.724
Geçerli Oy : 37.006
Katılım Oranı : % 81,28


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPBERİVAN HELEN IŞIK% 48,9918.129
AK PARTİALİ İLBAŞ% 44,9716.642
İYİ PARTİAHMET ÖZGÜR% 1,89698
CHPŞAKİR SULA% 1,83679
SAADET PARTİSİSEYFETTİN KOL% 1,06392
DİĞER% 0,66243
DSPALİ BERGİN% 0,28105
DPNEDİM PEKTAŞ% 0,1348
TKPMÜGE GÖNÜLLÜ% 0,1244
BTPENES BOZKURT% 0,0726
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BAYKAN

Açılan Sandık Oranı : % 78,57
Katılım Oranı : % 81,1


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ALİ EROL% 28,83688
HDPREMZİ SARSILMAZ% 24,85593
SAADET PARTİSİZEKİ GÖKTAŞ% 24,14576
FARUK OKULEVİFARUK OKULEVİ% 17,31413
MHPHASAN SÖYÜNCÜ% 2,5160
CHPKADİR TAŞKIN% 1,3833
İYİ PARTİMETİN SÖYÜNCÜ% 0,8821
BTPFATİH AKPINAR% 0,082
ERUH

Açılan Sandık Oranı : % 90
Katılım Oranı : % 78,63


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEVHER ÇİFTÇİ% 65,092.936
HDPCELİLE BABAOĞLU% 32,71.475
İYİ PARTİRESUL GÜNEŞ% 1,7378
SAADET PARTİSİMEHMET MUHDİ DAĞTEKİN% 0,2712
BTPNİMET SAY ÖZÇELİK% 0,29
DİĞER% 0,021
KURTALAN

Açılan Sandık Oranı : % 18,46
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPBARAN AKGÜL% 50,351.445
AK PARTİNEVZAT KARAATAY% 42,751.227
DİĞER% 5,33153
CHPNECAT AYAZ% 0,7722
İYİ PARTİLOKMAN DİLEK% 0,3811
MHPBEDİRHAN LALE% 0,288
SAADET PARTİSİFURKAN ÖCAL% 0,144
PERVARİ

Açılan Sandık Oranı : % 61,54
Katılım Oranı : % 88,79


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTEYYAR ÖZCAN% 56,351.212
İYİ PARTİİSMAİL BİLEN% 42,68918
CHPŞEVKET BEYTEKİN% 0,9821
ŞİRVAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,75


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECAT CELLEK% 53,111.034
SAADET PARTİSİREFİK ÖZTÜRKAN% 43,45846
CHPMEHMET OTAĞ% 1,4428
İYİ PARTİYUSUF İNCECİK% 1,1322
MHPDENİZ CELLEK% 0,8216
BTPMURAT KILIÇ% 0,051
TİLLO

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,85


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİDHAM AYDIN% 56,62697
MEHMET EMİN AYDINMEHMET EMİN AYDIN% 43,38534

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:52 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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