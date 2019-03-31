Son Dakika Haberleri: Siirt Son

Siirt Son

31 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 268Toplam Seçmen : 87.793Açılan Sandık : 176Açılan Sandık Oranı : % 65,67Kullanılan Oy : 46.549Geçerli Oy : 44.728Katılım Oranı : % 80,85PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPBERİVAN HELEN IŞIK% 49,3622.078AK PARTİALİ İLBAŞ% 45,1720.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 268
Toplam Seçmen : 87.793
Açılan Sandık : 176
Açılan Sandık Oranı : % 65,67
Kullanılan Oy : 46.549
Geçerli Oy : 44.728
Katılım Oranı : % 80,85


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPBERİVAN HELEN IŞIK% 49,3622.078
AK PARTİALİ İLBAŞ% 45,1720.202
CHPŞAKİR SULA% 1,69757
İYİ PARTİAHMET ÖZGÜR% 1,69757
SAADET PARTİSİSEYFETTİN KOL% 1,01452
DİĞER% 0,55244
DSPALİ BERGİN% 0,25110
DPNEDİM PEKTAŞ% 0,1150
TKPMÜGE GÖNÜLLÜ% 0,1147
BTPENES BOZKURT% 0,0731
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BAYKAN

Açılan Sandık Oranı : % 78,57
Katılım Oranı : % 81,1


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ALİ EROL% 28,83688
HDPREMZİ SARSILMAZ% 24,85593
SAADET PARTİSİZEKİ GÖKTAŞ% 24,14576
FARUK OKULEVİFARUK OKULEVİ% 17,31413
MHPHASAN SÖYÜNCÜ% 2,5160
CHPKADİR TAŞKIN% 1,3833
İYİ PARTİMETİN SÖYÜNCÜ% 0,8821
BTPFATİH AKPINAR% 0,082
ERUH

Açılan Sandık Oranı : % 95
Katılım Oranı : % 78,84


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEVHER ÇİFTÇİ% 64,673.103
HDPCELİLE BABAOĞLU% 33,141.590
İYİ PARTİRESUL GÜNEŞ% 1,6780
SAADET PARTİSİMEHMET MUHDİ DAĞTEKİN% 0,2713
BTPNİMET SAY ÖZÇELİK% 0,2311
DİĞER% 0,021
KURTALAN

Açılan Sandık Oranı : % 27,69
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPBARAN AKGÜL% 51,612.254
AK PARTİNEVZAT KARAATAY% 41,681.820
DİĞER% 5,43237
CHPNECAT AYAZ% 0,6428
İYİ PARTİLOKMAN DİLEK% 0,2712
SAADET PARTİSİFURKAN ÖCAL% 0,188
MHPBEDİRHAN LALE% 0,188
PERVARİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,64


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTEYYAR ÖZCAN% 57,511.987
İYİ PARTİİSMAİL BİLEN% 40,721.407
CHPŞEVKET BEYTEKİN% 1,7761
ŞİRVAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,75


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECAT CELLEK% 53,111.034
SAADET PARTİSİREFİK ÖZTÜRKAN% 43,45846
CHPMEHMET OTAĞ% 1,4428
İYİ PARTİYUSUF İNCECİK% 1,1322
MHPDENİZ CELLEK% 0,8216
BTPMURAT KILIÇ% 0,051
TİLLO

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,85


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİDHAM AYDIN% 56,62697
MEHMET EMİN AYDINMEHMET EMİN AYDIN% 43,38534

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:05 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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