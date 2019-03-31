Siirt Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 268Toplam Seçmen : 87.793Açılan Sandık : 234Açılan Sandık Oranı : % 87,31Kullanılan Oy : 61.337Geçerli Oy : 59.118Katılım Oranı : % 80,15PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPBERİVAN HELEN IŞIK% 49,7229.392AK PARTİALİ İLBAŞ% 45,4226.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|268
|Toplam Seçmen
| :
|87.793
|Açılan Sandık
| :
|234
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 87,31
|Kullanılan Oy
| :
|61.337
|Geçerli Oy
| :
|59.118
|Katılım Oranı
| :
|% 80,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|BERİVAN HELEN IŞIK
|% 49,72
|29.392
|AK PARTİ
|ALİ İLBAŞ
|% 45,42
|26.851
|CHP
|ŞAKİR SULA
|% 1,55
|914
|İYİ PARTİ
|AHMET ÖZGÜR
|% 1,45
|855
|SAADET PARTİSİ
|SEYFETTİN KOL
|% 0,94
|557
|DİĞER
|% 0,44
|259
|DSP
|ALİ BERGİN
|% 0,22
|132
|DP
|NEDİM PEKTAŞ
|% 0,11
|65
|TKP
|MÜGE GÖNÜLLÜ
|% 0,09
|56
|BTP
|ENES BOZKURT
|% 0,06
|37
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BAYKAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 81,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ALİ EROL
|% 29,29
|917
|HDP
|REMZİ SARSILMAZ
|% 25,23
|790
|SAADET PARTİSİ
|ZEKİ GÖKTAŞ
|% 22,71
|711
|FARUK OKULEVİ
|FARUK OKULEVİ
|% 15,23
|477
|MHP
|HASAN SÖYÜNCÜ
|% 4,47
|140
|CHP
|KADİR TAŞKIN
|% 2,33
|73
|İYİ PARTİ
|METİN SÖYÜNCÜ
|% 0,67
|21
|BTP
|FATİH AKPINAR
|% 0,06
|2
ERUH
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CEVHER ÇİFTÇİ
|% 65,02
|3.305
|HDP
|CELİLE BABAOĞLU
|% 32,8
|1.667
|İYİ PARTİ
|RESUL GÜNEŞ
|% 1,65
|84
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET MUHDİ DAĞTEKİN
|% 0,28
|14
|BTP
|NİMET SAY ÖZÇELİK
|% 0,24
|12
|DİĞER
|% 0,02
|1
KURTALAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 55,38
|Katılım Oranı
| :
|% 99,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|BARAN AKGÜL
|% 47,44
|4.205
|AK PARTİ
|NEVZAT KARAATAY
|% 45,5
|4.033
|DİĞER
|% 6,35
|563
|CHP
|NECAT AYAZ
|% 0,35
|31
|SAADET PARTİSİ
|FURKAN ÖCAL
|% 0,14
|12
|İYİ PARTİ
|LOKMAN DİLEK
|% 0,14
|12
|MHP
|BEDİRHAN LALE
|% 0,09
|8
PERVARİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 86,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TEYYAR ÖZCAN
|% 57,51
|1.987
|İYİ PARTİ
|İSMAİL BİLEN
|% 40,72
|1.407
|CHP
|ŞEVKET BEYTEKİN
|% 1,77
|61
ŞİRVAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 82,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECAT CELLEK
|% 53,11
|1.034
|SAADET PARTİSİ
|REFİK ÖZTÜRKAN
|% 43,45
|846
|CHP
|MEHMET OTAĞ
|% 1,44
|28
|İYİ PARTİ
|YUSUF İNCECİK
|% 1,13
|22
|MHP
|DENİZ CELLEK
|% 0,82
|16
|BTP
|MURAT KILIÇ
|% 0,05
|1
TİLLO
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 81,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İDHAM AYDIN
|% 56,62
|697
|MEHMET EMİN AYDIN
|MEHMET EMİN AYDIN
|% 43,38
|534
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:38 Kaynak: AA
Köy Muhtarları Kura Sonucu Belirlendi
CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor
DSP'li Aday Mustafa Sarıgül Şişli'de Hüsrana Uğradı
CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama