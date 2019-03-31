Son Dakika Haberleri: Siirt Son

Siirt Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 268Toplam Seçmen : 87.793Açılan Sandık : 234Açılan Sandık Oranı : % 87,31Kullanılan Oy : 61.337Geçerli Oy : 59.118Katılım Oranı : % 80,15PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPBERİVAN HELEN IŞIK% 49,7229.392AK PARTİALİ İLBAŞ% 45,4226.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 268
Toplam Seçmen : 87.793
Açılan Sandık : 234
Açılan Sandık Oranı : % 87,31
Kullanılan Oy : 61.337
Geçerli Oy : 59.118
Katılım Oranı : % 80,15


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPBERİVAN HELEN IŞIK% 49,7229.392
AK PARTİALİ İLBAŞ% 45,4226.851
CHPŞAKİR SULA% 1,55914
İYİ PARTİAHMET ÖZGÜR% 1,45855
SAADET PARTİSİSEYFETTİN KOL% 0,94557
DİĞER% 0,44259
DSPALİ BERGİN% 0,22132
DPNEDİM PEKTAŞ% 0,1165
TKPMÜGE GÖNÜLLÜ% 0,0956
BTPENES BOZKURT% 0,0637
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BAYKAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,35


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ALİ EROL% 29,29917
HDPREMZİ SARSILMAZ% 25,23790
SAADET PARTİSİZEKİ GÖKTAŞ% 22,71711
FARUK OKULEVİFARUK OKULEVİ% 15,23477
MHPHASAN SÖYÜNCÜ% 4,47140
CHPKADİR TAŞKIN% 2,3373
İYİ PARTİMETİN SÖYÜNCÜ% 0,6721
BTPFATİH AKPINAR% 0,062
ERUH

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEVHER ÇİFTÇİ% 65,023.305
HDPCELİLE BABAOĞLU% 32,81.667
İYİ PARTİRESUL GÜNEŞ% 1,6584
SAADET PARTİSİMEHMET MUHDİ DAĞTEKİN% 0,2814
BTPNİMET SAY ÖZÇELİK% 0,2412
DİĞER% 0,021
KURTALAN

Açılan Sandık Oranı : % 55,38
Katılım Oranı : % 99,09


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPBARAN AKGÜL% 47,444.205
AK PARTİNEVZAT KARAATAY% 45,54.033
DİĞER% 6,35563
CHPNECAT AYAZ% 0,3531
SAADET PARTİSİFURKAN ÖCAL% 0,1412
İYİ PARTİLOKMAN DİLEK% 0,1412
MHPBEDİRHAN LALE% 0,098
PERVARİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,64


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTEYYAR ÖZCAN% 57,511.987
İYİ PARTİİSMAİL BİLEN% 40,721.407
CHPŞEVKET BEYTEKİN% 1,7761
ŞİRVAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,75


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECAT CELLEK% 53,111.034
SAADET PARTİSİREFİK ÖZTÜRKAN% 43,45846
CHPMEHMET OTAĞ% 1,4428
İYİ PARTİYUSUF İNCECİK% 1,1322
MHPDENİZ CELLEK% 0,8216
BTPMURAT KILIÇ% 0,051
TİLLO

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,85


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİDHAM AYDIN% 56,62697
MEHMET EMİN AYDINMEHMET EMİN AYDIN% 43,38534

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:38 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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