Son Dakika Haberleri: Siirt Son

Siirt Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 268Toplam Seçmen : 87.793Açılan Sandık : 260Açılan Sandık Oranı : % 97,01Kullanılan Oy : 68.299Geçerli Oy : 65.820Katılım Oranı : % 80,2PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPBERİVAN HELEN IŞIK% 48,8932.177AK PARTİALİ İLBAŞ% 46,330.476CHPŞAKİR SULA% 1,671.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 268
Toplam Seçmen : 87.793
Açılan Sandık : 260
Açılan Sandık Oranı : % 97,01
Kullanılan Oy : 68.299
Geçerli Oy : 65.820
Katılım Oranı : % 80,2


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPBERİVAN HELEN IŞIK% 48,8932.177
AK PARTİALİ İLBAŞ% 46,330.476
CHPŞAKİR SULA% 1,671.097
İYİ PARTİAHMET ÖZGÜR% 1,44948
SAADET PARTİSİSEYFETTİN KOL% 0,93615
DİĞER% 0,29191
DSPALİ BERGİN% 0,22146
DPNEDİM PEKTAŞ% 0,1172
TKPMÜGE GÖNÜLLÜ% 0,0959
BTPENES BOZKURT% 0,0639
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BAYKAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,68


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ALİ EROL% 29,24917
HDPREMZİ SARSILMAZ% 25,19790
SAADET PARTİSİZEKİ GÖKTAŞ% 22,67711
FARUK OKULEVİFARUK OKULEVİ% 15,27479
MHPHASAN SÖYÜNCÜ% 4,46140
CHPKADİR TAŞKIN% 2,3674
İYİ PARTİMETİN SÖYÜNCÜ% 0,6721
BTPFATİH AKPINAR% 0,134
ERUH

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,92


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEVHER ÇİFTÇİ% 64,963.305
HDPCELİLE BABAOĞLU% 32,761.667
İYİ PARTİRESUL GÜNEŞ% 1,7187
SAADET PARTİSİMEHMET MUHDİ DAĞTEKİN% 0,3116
BTPNİMET SAY ÖZÇELİK% 0,2613
KURTALAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 95,37


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPBARAN AKGÜL% 47,038.079
AK PARTİNEVZAT KARAATAY% 43,167.415
DİĞER% 8,591.475
CHPNECAT AYAZ% 0,68116
İYİ PARTİLOKMAN DİLEK% 0,1933
SAADET PARTİSİFURKAN ÖCAL% 0,1628
MHPBEDİRHAN LALE% 0,1628
BTPİLHAMİ YALÇIN% 0,035
PERVARİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,64


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTEYYAR ÖZCAN% 57,511.987
İYİ PARTİİSMAİL BİLEN% 40,721.407
CHPŞEVKET BEYTEKİN% 1,7761
ŞİRVAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,23


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECAT CELLEK% 52,421.028
SAADET PARTİSİREFİK ÖZTÜRKAN% 43,14846
CHPMEHMET OTAĞ% 1,7334
İYİ PARTİYUSUF İNCECİK% 1,6833
MHPDENİZ CELLEK% 0,9218
BTPMURAT KILIÇ% 0,12
TİLLO

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,85


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİDHAM AYDIN% 56,62697
MEHMET EMİN AYDINMEHMET EMİN AYDIN% 43,38534

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:06 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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