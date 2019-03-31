Son Dakika Haberleri: Siirt Son

Siirt Son

37 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 268Toplam Seçmen : 87.793Açılan Sandık : 265Açılan Sandık Oranı : % 98,88Kullanılan Oy : 69.496Geçerli Oy : 66.998Katılım Oranı : % 80,06PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPBERİVAN HELEN IŞIK% 48,7532.660AK PARTİALİ İLBAŞ% 46,5131.159CHPŞAKİR SULA% 1,651.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 268
Toplam Seçmen : 87.793
Açılan Sandık : 265
Açılan Sandık Oranı : % 98,88
Kullanılan Oy : 69.496
Geçerli Oy : 66.998
Katılım Oranı : % 80,06


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPBERİVAN HELEN IŞIK% 48,7532.660
AK PARTİALİ İLBAŞ% 46,5131.159
CHPŞAKİR SULA% 1,651.103
İYİ PARTİAHMET ÖZGÜR% 1,42951
SAADET PARTİSİSEYFETTİN KOL% 0,92616
DİĞER% 0,28190
DSPALİ BERGİN% 0,22146
DPNEDİM PEKTAŞ% 0,1174
TKPMÜGE GÖNÜLLÜ% 0,0959
BTPENES BOZKURT% 0,0640
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BAYKAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,63


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ALİ EROL% 27,73882
HDPREMZİ SARSILMAZ% 27,13863
SAADET PARTİSİZEKİ GÖKTAŞ% 21,82694
FARUK OKULEVİFARUK OKULEVİ% 15,28486
MHPHASAN SÖYÜNCÜ% 4,5143
CHPKADİR TAŞKIN% 2,3374
İYİ PARTİMETİN SÖYÜNCÜ% 0,7524
BTPFATİH AKPINAR% 0,4715
ERUH

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,92


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEVHER ÇİFTÇİ% 64,963.305
HDPCELİLE BABAOĞLU% 32,761.667
İYİ PARTİRESUL GÜNEŞ% 1,7187
SAADET PARTİSİMEHMET MUHDİ DAĞTEKİN% 0,3116
BTPNİMET SAY ÖZÇELİK% 0,2613
KURTALAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 93,21


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPBARAN AKGÜL% 47,468.079
AK PARTİNEVZAT KARAATAY% 43,567.415
DİĞER% 7,271.238
CHPNECAT AYAZ% 0,97165
İYİ PARTİLOKMAN DİLEK% 0,2644
MHPBEDİRHAN LALE% 0,2542
SAADET PARTİSİFURKAN ÖCAL% 0,1830
BTPİLHAMİ YALÇIN% 0,058
PERVARİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,64


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTEYYAR ÖZCAN% 57,511.987
İYİ PARTİİSMAİL BİLEN% 40,721.407
CHPŞEVKET BEYTEKİN% 1,7761
ŞİRVAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,23


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECAT CELLEK% 52,421.028
SAADET PARTİSİREFİK ÖZTÜRKAN% 43,14846
CHPMEHMET OTAĞ% 1,7334
İYİ PARTİYUSUF İNCECİK% 1,6833
MHPDENİZ CELLEK% 0,9218
BTPMURAT KILIÇ% 0,12
TİLLO

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,85


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİDHAM AYDIN% 56,62697
MEHMET EMİN AYDINMEHMET EMİN AYDIN% 43,38534

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:37 Kaynak: AA

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