Son Dakika Haberleri: Siirt Son

Siirt Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 268Toplam Seçmen : 87.793Açılan Sandık : 265Açılan Sandık Oranı : % 98,88Kullanılan Oy : 69.561Geçerli Oy : 66.979Katılım Oranı : % 80,13PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPBERİVAN HELEN IŞIK% 48,7632.661AK PARTİALİ İLBAŞ% 46,5231.159CHPŞAKİR SULA% 1,681.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 268
Toplam Seçmen : 87.793
Açılan Sandık : 265
Açılan Sandık Oranı : % 98,88
Kullanılan Oy : 69.561
Geçerli Oy : 66.979
Katılım Oranı : % 80,13


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPBERİVAN HELEN IŞIK% 48,7632.661
AK PARTİALİ İLBAŞ% 46,5231.159
CHPŞAKİR SULA% 1,681.128
İYİ PARTİAHMET ÖZGÜR% 1,44962
SAADET PARTİSİSEYFETTİN KOL% 0,97648
DSPALİ BERGİN% 0,23153
DİĞER% 0,1491
DPNEDİM PEKTAŞ% 0,1175
TKPMÜGE GÖNÜLLÜ% 0,0961
BTPENES BOZKURT% 0,0641
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BAYKAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,89


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ALİ EROL% 27,67882
HDPREMZİ SARSILMAZ% 27,08863
SAADET PARTİSİZEKİ GÖKTAŞ% 21,78694
FARUK OKULEVİFARUK OKULEVİ% 15,25486
MHPHASAN SÖYÜNCÜ% 4,52144
CHPKADİR TAŞKIN% 2,3575
İYİ PARTİMETİN SÖYÜNCÜ% 0,7524
BTPFATİH AKPINAR% 0,619
ERUH

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,92


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEVHER ÇİFTÇİ% 64,963.305
HDPCELİLE BABAOĞLU% 32,761.667
İYİ PARTİRESUL GÜNEŞ% 1,7187
SAADET PARTİSİMEHMET MUHDİ DAĞTEKİN% 0,3116
BTPNİMET SAY ÖZÇELİK% 0,2613
KURTALAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,02


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPBARAN AKGÜL% 47,788.077
AK PARTİNEVZAT KARAATAY% 43,867.415
DİĞER% 6,281.062
CHPNECAT AYAZ% 1,17198
İYİ PARTİLOKMAN DİLEK% 0,3153
MHPBEDİRHAN LALE% 0,2949
SAADET PARTİSİFURKAN ÖCAL% 0,2441
BTPİLHAMİ YALÇIN% 0,0711
PERVARİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,11


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTEYYAR ÖZCAN% 57,411.987
İYİ PARTİİSMAİL BİLEN% 40,651.407
CHPŞEVKET BEYTEKİN% 1,9166
SAADET PARTİSİSÜLEYMAN BOYRAZ% 0,031
ŞİRVAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,78


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECAT CELLEK% 52,421.028
SAADET PARTİSİREFİK ÖZTÜRKAN% 43,14846
CHPMEHMET OTAĞ% 1,7334
İYİ PARTİYUSUF İNCECİK% 1,6833
MHPDENİZ CELLEK% 0,9218
BTPMURAT KILIÇ% 0,12
TİLLO

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,05


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİDHAM AYDIN% 56,12697
MEHMET EMİN AYDINMEHMET EMİN AYDIN% 43534
BTPGÜLSÜM GEBEL% 0,45
SELAHATTİN ARSLANBUĞULSELAHATTİN ARSLANBUĞUL% 0,324
MHPFIRAT ÇOKAN% 0,081
İYİ PARTİDAVUT DALKILIÇ% 0,081

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:53 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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