Son Dakika Haberleri: Siirt Son

Siirt Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 268Toplam Seçmen : 87.793Açılan Sandık : 265Açılan Sandık Oranı : % 98,88Kullanılan Oy : 69.656Geçerli Oy : 67.014Katılım Oranı : % 80,24PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPBERİVAN HELEN IŞIK% 48,7332.656AK PARTİALİ İLBAŞ% 46,531.164CHPŞAKİR SULA% 1,691.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 268
Toplam Seçmen : 87.793
Açılan Sandık : 265
Açılan Sandık Oranı : % 98,88
Kullanılan Oy : 69.656
Geçerli Oy : 67.014
Katılım Oranı : % 80,24


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPBERİVAN HELEN IŞIK% 48,7332.656
AK PARTİALİ İLBAŞ% 46,531.164
CHPŞAKİR SULA% 1,691.134
İYİ PARTİAHMET ÖZGÜR% 1,45970
SAADET PARTİSİSEYFETTİN KOL% 0,98659
DSPALİ BERGİN% 0,24160
DİĞER% 0,1389
DPNEDİM PEKTAŞ% 0,1174
TKPMÜGE GÖNÜLLÜ% 0,166
BTPENES BOZKURT% 0,0642
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BAYKAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,16


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ALİ EROL% 27,31882
HDPREMZİ SARSILMAZ% 26,73863
SAADET PARTİSİZEKİ GÖKTAŞ% 21,49694
FARUK OKULEVİFARUK OKULEVİ% 16,17522
MHPHASAN SÖYÜNCÜ% 4,52146
CHPKADİR TAŞKIN% 2,3275
İYİ PARTİMETİN SÖYÜNCÜ% 0,8126
BTPFATİH AKPINAR% 0,6521
ERUH

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,92


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEVHER ÇİFTÇİ% 64,963.305
HDPCELİLE BABAOĞLU% 32,761.667
İYİ PARTİRESUL GÜNEŞ% 1,7187
SAADET PARTİSİMEHMET MUHDİ DAĞTEKİN% 0,3116
BTPNİMET SAY ÖZÇELİK% 0,2613
KURTALAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,94


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPBARAN AKGÜL% 48,058.078
AK PARTİNEVZAT KARAATAY% 44,127.417
DİĞER% 5,35899
CHPNECAT AYAZ% 1,38232
İYİ PARTİLOKMAN DİLEK% 0,3762
MHPBEDİRHAN LALE% 0,3661
SAADET PARTİSİFURKAN ÖCAL% 0,2746
BTPİLHAMİ YALÇIN% 0,0915
PERVARİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,59


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTEYYAR ÖZCAN% 57,411.987
İYİ PARTİİSMAİL BİLEN% 40,651.407
CHPŞEVKET BEYTEKİN% 1,9166
SAADET PARTİSİSÜLEYMAN BOYRAZ% 0,031
ŞİRVAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,41


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECAT CELLEK% 52,41.028
SAADET PARTİSİREFİK ÖZTÜRKAN% 43,12846
CHPMEHMET OTAĞ% 1,7334
İYİ PARTİYUSUF İNCECİK% 1,6833
MHPDENİZ CELLEK% 0,9218
BTPMURAT KILIÇ% 0,153
TİLLO

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,05


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİDHAM AYDIN% 56,12697
MEHMET EMİN AYDINMEHMET EMİN AYDIN% 43534
BTPGÜLSÜM GEBEL% 0,45
SELAHATTİN ARSLANBUĞULSELAHATTİN ARSLANBUĞUL% 0,324
MHPFIRAT ÇOKAN% 0,081
İYİ PARTİDAVUT DALKILIÇ% 0,081

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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