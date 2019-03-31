Son Dakika Haberleri: Siirt Son

Siirt Son

3 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 268Toplam Seçmen : 87.793Açılan Sandık : 265Açılan Sandık Oranı : % 98,88Kullanılan Oy : 69.667Geçerli Oy : 66.899Katılım Oranı : % 80,26PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPBERİVAN HELEN IŞIK% 48,5932.507AK PARTİALİ İLBAŞ% 46,7431.268CHPŞAKİR SULA% 1,731.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 268
Toplam Seçmen : 87.793
Açılan Sandık : 265
Açılan Sandık Oranı : % 98,88
Kullanılan Oy : 69.667
Geçerli Oy : 66.899
Katılım Oranı : % 80,26


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPBERİVAN HELEN IŞIK% 48,5932.507
AK PARTİALİ İLBAŞ% 46,7431.268
CHPŞAKİR SULA% 1,731.159
İYİ PARTİAHMET ÖZGÜR% 1,23820
SAADET PARTİSİSEYFETTİN KOL% 1,06709
DSPALİ BERGİN% 0,25164
DPNEDİM PEKTAŞ% 0,1283
DİĞER% 0,1175
TKPMÜGE GÖNÜLLÜ% 0,1171
BTPENES BOZKURT% 0,0643
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BAYKAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,7


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPREMZİ SARSILMAZ% 28,14901
AK PARTİMEHMET ALİ EROL% 27,55882
SAADET PARTİSİZEKİ GÖKTAŞ% 20,77665
FARUK OKULEVİFARUK OKULEVİ% 16,36524
MHPHASAN SÖYÜNCÜ% 3,62116
CHPKADİR TAŞKIN% 2,0365
İYİ PARTİMETİN SÖYÜNCÜ% 0,8126
BTPFATİH AKPINAR% 0,7223
ERUH

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,39


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEVHER ÇİFTÇİ% 64,843.304
HDPCELİLE BABAOĞLU% 32,651.664
İYİ PARTİRESUL GÜNEŞ% 1,7187
SAADET PARTİSİMEHMET MUHDİ DAĞTEKİN% 0,4523
BTPNİMET SAY ÖZÇELİK% 0,3518
KURTALAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,9


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPBARAN AKGÜL% 49,438.083
AK PARTİNEVZAT KARAATAY% 45,327.411
CHPNECAT AYAZ% 1,91312
DİĞER% 1,78291
MHPBEDİRHAN LALE% 0,5793
İYİ PARTİLOKMAN DİLEK% 0,4980
SAADET PARTİSİFURKAN ÖCAL% 0,465
BTPİLHAMİ YALÇIN% 0,117
PERVARİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,08


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTEYYAR ÖZCAN% 57,191.985
İYİ PARTİİSMAİL BİLEN% 40,561.408
CHPŞEVKET BEYTEKİN% 2,0772
SAADET PARTİSİSÜLEYMAN BOYRAZ% 0,176
ŞİRVAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,17


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECAT CELLEK% 52,371.028
SAADET PARTİSİREFİK ÖZTÜRKAN% 43,15847
CHPMEHMET OTAĞ% 1,7334
İYİ PARTİYUSUF İNCECİK% 1,6833
MHPDENİZ CELLEK% 0,9218
BTPMURAT KILIÇ% 0,153
TİLLO

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,11


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİDHAM AYDIN% 55,06697
MEHMET EMİN AYDINMEHMET EMİN AYDIN% 42,18534
SELAHATTİN ARSLANBUĞULSELAHATTİN ARSLANBUĞUL% 1,2616
BTPGÜLSÜM GEBEL% 0,719
İYİ PARTİDAVUT DALKILIÇ% 0,395
MHPFIRAT ÇOKAN% 0,324
SAADET PARTİSİMUSTAFA KAÇMAZ% 0,081

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:55 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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