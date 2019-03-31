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3 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 268Toplam Seçmen : 87.793Açılan Sandık : 265Açılan Sandık Oranı : % 98,88Kullanılan Oy : 69.667Geçerli Oy : 66.899Katılım Oranı : % 80,26PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPBERİVAN HELEN IŞIK% 48,5932.507AK PARTİALİ İLBAŞ% 46,7431.268CHPŞAKİR SULA% 1,731.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|268
|Toplam Seçmen
| :
|87.793
|Açılan Sandık
| :
|265
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 98,88
|Kullanılan Oy
| :
|69.667
|Geçerli Oy
| :
|66.899
|Katılım Oranı
| :
|% 80,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|BERİVAN HELEN IŞIK
|% 48,59
|32.507
|AK PARTİ
|ALİ İLBAŞ
|% 46,74
|31.268
|CHP
|ŞAKİR SULA
|% 1,73
|1.159
|İYİ PARTİ
|AHMET ÖZGÜR
|% 1,23
|820
|SAADET PARTİSİ
|SEYFETTİN KOL
|% 1,06
|709
|DSP
|ALİ BERGİN
|% 0,25
|164
|DP
|NEDİM PEKTAŞ
|% 0,12
|83
|DİĞER
|% 0,11
|75
|TKP
|MÜGE GÖNÜLLÜ
|% 0,11
|71
|BTP
|ENES BOZKURT
|% 0,06
|43
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BAYKAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 84,7
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|REMZİ SARSILMAZ
|% 28,14
|901
|AK PARTİ
|MEHMET ALİ EROL
|% 27,55
|882
|SAADET PARTİSİ
|ZEKİ GÖKTAŞ
|% 20,77
|665
|FARUK OKULEVİ
|FARUK OKULEVİ
|% 16,36
|524
|MHP
|HASAN SÖYÜNCÜ
|% 3,62
|116
|CHP
|KADİR TAŞKIN
|% 2,03
|65
|İYİ PARTİ
|METİN SÖYÜNCÜ
|% 0,81
|26
|BTP
|FATİH AKPINAR
|% 0,72
|23
ERUH
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 83,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CEVHER ÇİFTÇİ
|% 64,84
|3.304
|HDP
|CELİLE BABAOĞLU
|% 32,65
|1.664
|İYİ PARTİ
|RESUL GÜNEŞ
|% 1,71
|87
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET MUHDİ DAĞTEKİN
|% 0,45
|23
|BTP
|NİMET SAY ÖZÇELİK
|% 0,35
|18
KURTALAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,9
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|BARAN AKGÜL
|% 49,43
|8.083
|AK PARTİ
|NEVZAT KARAATAY
|% 45,32
|7.411
|CHP
|NECAT AYAZ
|% 1,91
|312
|DİĞER
|% 1,78
|291
|MHP
|BEDİRHAN LALE
|% 0,57
|93
|İYİ PARTİ
|LOKMAN DİLEK
|% 0,49
|80
|SAADET PARTİSİ
|FURKAN ÖCAL
|% 0,4
|65
|BTP
|İLHAMİ YALÇIN
|% 0,1
|17
PERVARİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 89,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TEYYAR ÖZCAN
|% 57,19
|1.985
|İYİ PARTİ
|İSMAİL BİLEN
|% 40,56
|1.408
|CHP
|ŞEVKET BEYTEKİN
|% 2,07
|72
|SAADET PARTİSİ
|SÜLEYMAN BOYRAZ
|% 0,17
|6
ŞİRVAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 87,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECAT CELLEK
|% 52,37
|1.028
|SAADET PARTİSİ
|REFİK ÖZTÜRKAN
|% 43,15
|847
|CHP
|MEHMET OTAĞ
|% 1,73
|34
|İYİ PARTİ
|YUSUF İNCECİK
|% 1,68
|33
|MHP
|DENİZ CELLEK
|% 0,92
|18
|BTP
|MURAT KILIÇ
|% 0,15
|3
TİLLO
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İDHAM AYDIN
|% 55,06
|697
|MEHMET EMİN AYDIN
|MEHMET EMİN AYDIN
|% 42,18
|534
|SELAHATTİN ARSLANBUĞUL
|SELAHATTİN ARSLANBUĞUL
|% 1,26
|16
|BTP
|GÜLSÜM GEBEL
|% 0,71
|9
|İYİ PARTİ
|DAVUT DALKILIÇ
|% 0,39
|5
|MHP
|FIRAT ÇOKAN
|% 0,32
|4
|SAADET PARTİSİ
|MUSTAFA KAÇMAZ
|% 0,08
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:55 Kaynak: AA
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