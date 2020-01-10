Siirt su altında kalan köprüden geçmeye çalışan sürücüler mahsur kaldı - Son Dakika
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Siirt su altında kalan köprüden geçmeye çalışan sürücüler mahsur kaldı

6 saat önce

Su altında kalan köprüden geçmeye çalışan sürücüler mahsur kaldıILISU Barajı'nın su tutmasıyla Siirt merkeze 25 kilometre uzaklıktaki trafiğe kapatılan Sağlarca köprüsünden geçmeye çalışan sürücüler, araçlarıyla bölgede mahsur kaldı.

Su altında kalan köprüden geçmeye çalışan sürücüler mahsur kaldı

ILISU Barajı'nın su tutmasıyla Siirt merkeze 25 kilometre uzaklıktaki trafiğe kapatılan Sağlarca köprüsünden geçmeye çalışan sürücüler, araçlarıyla bölgede mahsur kaldı.

Siirt'te Ilısu Baraj Gölü'nün su tutması nedeniyle ulaşıma kapanan Sağlarca Köprüsü'nü uyarılara rağmen kullanmaya çalışan sürücüler, araçlarıyla bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalanlar kurtarıldı.

Mahalleliden bazıları, köprüde önlem alınmasını istedi.

Siirt su altında kalan köprüden geçmeye çalışan sürücüler mahsur kaldı

Ilısu, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:33 Kaynak: DHA
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