Son Dakika Haberleri: Siirt Tarım İlacı İçen 2 Yaşındaki Şeymanur Yoğun Bakımdan Çıkarıldı

Siirt Tarım İlacı İçen 2 Yaşındaki Şeymanur Yoğun Bakımdan Çıkarıldı

37 dakika önce

Tarım ilacı içen 2 yaşındaki Şeymanur yoğun bakımdan çıkarıldıSiirt'in Şirvan ilçesinde, dün evde bulunan ve fıstık ağacı için kullanılan tarım ilacını içip fenalaşan 2 yaşındaki Şeymanur Gür, tedaviye alındığı Siirt Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımdan çıkarıldı.

Tarım ilacı içen 2 yaşındaki Şeymanur yoğun bakımdan çıkarıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde, dün evde bulunan ve fıstık ağacı için kullanılan tarım ilacını içip fenalaşan 2 yaşındaki Şeymanur Gür, tedaviye alındığı Siirt Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımdan çıkarıldı.

Şirvan ilçesine bağlı Pirinçli köyünde oturan Gür ailesinin kızları Şeymanur, dün evde bulunan fıstık ağacı için kullanılan tarım ilacını ne olduğunu bilmeden içti. Zehirlenip fenalaşan minik Zeynep, önce Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra da Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Dün geceden beri yoğun bakımda olan Semanur, tedavisinin iyiye gitmesiyle bu sabah saatlerinde hastanenin normal servisine alındı.

Semanur'un sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre daha kontrol altında tutulduktan sonrda taburcu edileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:46 Kaynak: DHA

Şirvan, Devlet Hastanesi, Siirt, 3. Sayfa
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