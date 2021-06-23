Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünden ÇKS başvurularına ilişkin açıklama - Son Dakika

Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) son başvuruların 30 Haziran olduğunu bildirdi.

Demirhan, bitkisel üretime dayalı desteklemelerden yararlanmak isteyen çiftçilerin mağdur olmamaları için başvuru yapmaları gerektiğini söyledi.

ÇKS belgesi olmayan ve başvurusu yapmayan üreticilerin desteklemelerden yararlanamayacağını ifade eden Demirhan, şunları aktardı:

"Nüfus cüzdanı niteliğinde olan ÇKS belgesi için başvuru yapacak çiftçiler ödemelerinden yararlanabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığınca ÇKS'ye kaydı bulunan ve kaydı güncel olan üreticilere mazot gübre, yem bitkileri, küçük aile işletmesi, sertifikalı tohum kullanımı ve üretimi, fidan, fide kullanımı, iyi tarım uygulamaları, organik tarım desteği, katı organik ve gübre desteği verilecek. Ayrıca Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre yağlı tohumlu bitkiler, hububat ve baklagil fark ödemesi desteğinden de yararlanması sağlanacak."