Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünden staj başvurularına ilişkin açıklama - Son Dakika

Siirt'te staj yapacak öğrencilere yönelik bilgilendirme yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2021'de kurum bünyesinde staj yapmak isteyen lise ve üniversite öğrencilerine yönelik başvuruları başladı.

Üniversite öğrencileri için 22 Mart, lise öğrencileri için de 31 Mart'ta sona erecek başvurular, e-devletten veya https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1275/2021-Yili-Lise-Ogrencileri-Icin-Staj-Basvurulari ile https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adreslerinden yapılabilecek.