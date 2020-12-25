Siirt tayfi üzümünün coğrafi işaret başvurusu kabul edildi - Son Dakika

Siirt tayfi üzümünün coğrafi işaret başvurusu kabul edildi

25.12.2020 12:13
Siirt tayfi üzümünün coğrafi işaret başvurusu kabul edildi, System.String[]

Siirt tayfi üzümünün Türk Patent ve Marka Kurumuna "coğrafi işaret belgesi" için yapılan başvuru kabul edildi.

Siirt tayfi üzümünün Türk Patent ve Marka Kurumuna "coğrafi işaret belgesi" için yapılan başvuru kabul edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Siirt'e özgü yetişen tayfi üzümünün coğrafi işaret belgesi için yapılan başvurunun kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde pervari balı, Siirt battaniyesi, Siirt büryan kebabı, perde pilav tescillenmiş olup, Zivzik narı ve Bıttım sabunu için yapılan coğrafi işaret süreci devam etmektedir. İlimizde coğrafi işaret için başvuru yapılacak 15 ürün belirlenmiş olup 2021 yılında 5 ürün için daha başvuruda bulunulacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Patent, Tarım, Siirt, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt tayfi üzümünün coğrafi işaret başvurusu kabul edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Berkay'dan Arda Turan olayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim Son Dakika: Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni dönemin yol haritasına dair mesaj: Meydanı bırakmayacağız Sokağa çıkma yasağını delen yaşlı adam, gündüz vakti refüje çilingir sofrası kurdu Kuyumcuda dehşet anları! Önce boğazından sonra karnından bıçakladı Ünlü isimler, Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine akın etti Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Sabiha Gökçen'de korona testi kavgası! Yolcularla görevliler birbirine girdi
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
CHP'den sürpriz transfer! Bir dönem Erdoğan'a siyasi danışmanlık yapan İbrahim Uslu, Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapacak CHP'den sürpriz transfer! Bir dönem Erdoğan'a siyasi danışmanlık yapan İbrahim Uslu, Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapacak         
11:42
Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz         
11:35
Sabiha Gökçen'de 3 kişinin öldüğü uçak kazasında kaptan pilot asli kusurlu bulundu Sabiha Gökçen'de 3 kişinin öldüğü uçak kazasında kaptan pilot asli kusurlu bulundu         
11:30
Schalke 04, Ozan Kabak'ın bonservisini 25 milyon euroya indirdi Schalke 04, Ozan Kabak'ın bonservisini 25 milyon euroya indirdi         
11:16
"Kışın üretilen domates zehir" iddiasına, üreticiden videolu tepki: Ekmeğimizle oynamayın         
11:03
Çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak 890 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor Çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak 890 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor         
10:48
Yayıncı kuruluş, Larin'in golünü spikerin sesini kısarak yayına verdi Yayıncı kuruluş, Larin'in golünü spikerin sesini kısarak yayına verdi         
10:43
Yaşlı komşusunu, Yaşlı komşusunu, "Sağlık Bakanlığı çalışanıyım" diyerek teste çağırdı, boş kalan evdeki kasayı çaldı         
10:17
Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor         
10:10
Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti         
10:08
Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı         
09:59
Survivor 2021'in yayın günü belli oldu Survivor 2021'in yayın günü belli oldu         
09:52
Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi         
09:42
Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek? Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek?         
09:14
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 12:18:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt tayfi üzümünün coğrafi işaret başvurusu kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei