Son Dakika Haberleri: Siirt'te 1 Kilo 100 Gram Esrar Ele Geçirildi

Siirt'te 1 Kilo 100 Gram Esrar Ele Geçirildi

50 dakika önce

Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 100 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Siirt'te 1 Kilo 100 Gram Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 100 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Baykan-Kozluk karayolu üzerinde durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 1 kilo 100 gram toz esrar maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 60 lira ve 3 cep telefonu ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, 3 kişinin gözaltına alındığı ifade etildi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:49 Kaynak: İHA

Siirt Valiliği, Baykan, Siirt, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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