Son Dakika Haberleri: Siirt'te 1 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Siirt'te 1 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi

1 saat önce

Siirt'te 1 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildiSİİRT - Siirt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Siirt'te 1 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi

SİİRT - Siirt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kurtalan ilçe merkezinde ikamet eden A.S. ve U.Ş isimli şahısların Batman iline uyuşturucu madde ticareti temin etmek maksadıyla gittikleri, şüphelilerin Batman ilinden temin edecekleri uyuşturucu maddeyi haksız kazanç elde etmek maksadıyla Kurtalan ilçesine getirip piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Batman-Kurtalan kara yolu üzerinde yapılan fiziki takip faaliyetleri sonucu ihbara konu araç Batman ili istikametinden Kurtalan ilçesi istikametine seyir halinde iken Batman-Kurtalan kara yolu üzeri Yunuslar köyü girişinde durdurularak şüpheliler A.S. ve U.Ş. ekipler tarafından Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada sonucu araç içerisinde toplam 1 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulmuş, yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınarak Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır" denildi.

Siirt'te 1 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi

Jandarma, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gaziantep'te komşuların park kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı
Toplu tecavüz sanıkları üçüncü kez hakim karşısına çıktı Arkadaşlarının ifadesi ile dolandırıcılık yapan abla-kardeş hapsi boyladı Şehirler arası yolda sızıp kalan kadını sağlık ekipleri uyandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 23:19:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te 1 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]