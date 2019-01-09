Siirt'te 1 Milyon 68 Bin 940 Kişi Ayakta Tedavi Gördü

Siirt
Devlet Hastanesinde geçen yıl 1 milyon 68 bin 940 kişi ayakta tedavi gördü.
Başhekim Op. Dr. Sedat Yeşilbaş, yaptığı açıklamada, geçen sene hastanede muayene olan ve tedavi gören hastaların sayısına ilişkin bilgi verdi.
Geçen yıl 1 milyon 68 bin 940 kişinin ayakta tedavi, 31 bin 799 hastanın da yatarak tedavi gördüğünü belirten Yeşilbaş, 741 hastaya başarı ile anjiyo yapıldığını dile getirdi.
Yeşilbaş, 9 bin 505 hastaya cerrahi müdahalede bulunulduğunu anlatarak, 353 bin 705 hastanın acil serviste ayakta, 715 bin 235 hastanın polikliniklerde ayakta tedavi gördüğünü aktardı.
3 bin 864 hastanın doğumunun hastanelerinde gerçekleştirildiğini anlatan Yeşilbaş, bu yıl Tıp Fakültesinin hizmete girmesiyle kentte bölge halkına sunulan sağlık hizmeti kalitesinin artacağını vurguladı.
"Hastanemiz bünyesinde görev yapan doktor, hemşire, ebe ve diğer yardımcı sağlık personeli 7 gün 24 saat esasına göre sağlık hizmeti verebilmek için özverili, gayretli ve yoğun bir tempoda çalışmaktadır." diyen Yeşilbaş, personele, hastalara ve hasta yakınlarına teşekkür etti.