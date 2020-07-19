Siirt'te 1 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Siirt'te 1 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde jandarma birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde jandarma birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

Jandarma, Komando, Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 21:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te 1 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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