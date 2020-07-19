Siirt'te 1 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Siirt'te 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt- Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.


Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Pervari, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 22:02 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 1 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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