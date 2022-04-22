Siirt'te 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Siirt'te 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde; Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler amirliğince, kent merkezi Sakıp Beygo Caddesi üzerinde durdurulan A.D. isimli şahsın, Van İlamat ve İnfaz Bürosunca, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranıyor olduğu ve 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşılmış olup şahıs gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi. - SİİRT