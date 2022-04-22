Siirt'te 1 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te 1 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

22.04.2022 16:24
Siirt'te 1 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Siirt'te hakkında 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Van İlamat ve İnfaz Bürosunca uyuşturucu madde bulundurmaktan aranan ve hakkında 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Hükümlü, Yeni Mahalle Sakıp Beygo Caddesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te 1 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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