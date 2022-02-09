Siirt'te 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Siirt'te 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Emrullah Tren Caddesi'nde durumundan şüphelenerek durdurulan M.S.S'nin yapılan GBT sorgusunda Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kabul etmek suçlarından 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Yakalanan hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.