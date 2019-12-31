Siirt'te 10 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 10 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika

Siirt'te 10 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

12 saat önce

Siirt'in Pervari, Eruh ve Baykan ilçelerinde 10 alanın, 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.

Siirt'te 10 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi, System.String[]

Siirt'in Pervari, Eruh ve Baykan ilçelerinde 10 alanın, 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt'in Pervari, Eruh ve Baykan ilçelerinde bazı bölgelerinin 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Siirt'in Pervari ilçesi Çizmeli, Akmeşe, Yazlıca, Herekol, Çaçi Dağı, Sağlık Dağı, Körkandil Dağı, Baykan Kalemis bölgesi, Eruh ilçesi Narlıdere, Yassıdağ bölgeleri, milli güvenlik ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, 5542 İl İdaresi Kanunun 11'inci maddesi ile 2565 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunun 32/A maddesine istinaden, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 1-15 Ocak 2020 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmesi yasaklanmıştır" denildi. - SİİRT

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:29 Kaynak: İHA
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