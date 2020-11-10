Siirt'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü - Son Dakika

SİİRT'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Siirt'te Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törene Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Tugay Komutanı Albay Gaffar Gönen, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, kamu kurumlarının müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla beraber bayraklar yarıya indirildi. Tören sonrası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan şiirler okundu.