Siirt'te 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Siirt'te 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

7 saat önce

Siirt'te hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Siirt'te 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı, System.String[]

Siirt'te hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.


Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan V.C.'nin yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Baykan ilçesi Veyselkarani beldesinde ikamet eden ve birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranmakta olan V.C. isimli şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır. V.C., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT

Jandarma Suç Araştırma Timi, Siirt Valiliği, Jandarma, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:56 Kaynak: İHA
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