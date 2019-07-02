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Siirt'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

1 saat önce

Siirt'te hakkında kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A., yol kontrol uygulamasında yakalandı.

Siirt'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı, System.String[]
Siirt'te hakkında kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A., yol kontrol uygulamasında yakalandı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tillo İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı içinde yer alan Akyayla köyü ile Kargacık mezraları arasında meydana gelen silahlı çatışma olayında kasten öldürme suçundan hakkında 10 yıl hüküm verilen ve hakkında arama kaydı bulunan B.A. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan 2 aylık çalışmalar neticesinde, B.A.nın Akyayla köyüne geleceği bilgisi alınmış olup, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan yol kontrolünde şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edilmiş olup, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Siirt Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:49 Kaynak: İHA
Siirt Valiliği, Tillo, Siirt, 3. Sayfa
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