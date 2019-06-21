Siirt'te 100 dönümlük alan kül oldu
1 saat önce
Siirt'te çıkan yangında 100 dönümlük alan kül oldu.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:50 Kaynak: İHA
'te çıkan yangında 100 dönümlük alan kül oldu.
Edinilen bilgilere göre, Kooperatif Mahallesi Hz. Fakirullah Caddesi eski polis okulu yanında bulunan arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yapmış olduğu çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Siirt Belediyesi İtfaiye
Müdürü Misbah Yılmaz, hava sıcaklığının artması sonucu anız yangınlarında artış yaşanabileceğini belirterek, yetkililerin bu noktada gerekli uyarıları yapması gerektiğini söyledi.
Yaklaşık 100 dönümlük alanın kül olduğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Bakanlık duyurdu: Kurt Kapanı operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi
(Özel) Lüks aracın 55 bin lira değerindeki iki farını çaldılar
Lüks aracın 55 bin lira değerindeki farlarını çaldılar!
Çıktığı pencerede, boğazına bıçak dayayıp intihara kalkıştı!