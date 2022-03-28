Siirt'te 100 personelle geniş çaplı tatbikat gerçekleştirildi - Son Dakika
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Siirt'te 100 personelle geniş çaplı tatbikat gerçekleştirildi

28.03.2022 11:08
Siirt'te 100 personelle geniş çaplı tatbikat gerçekleştirildi

Siirt'te 100 personelle geniş çaplı tatbikat gerçekleştirildi Siirt'te UMKE, İtfaiye ve hastane personellerinin katılımıyla masabaşı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Siirt'te 100 personelle geniş çaplı tatbikat gerçekleştirildi

SİİRT - Siirt'te UMKE, İtfaiye ve hastane personellerinin katılımıyla masabaşı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastane Afet ve Acil Durum Planları uygulama yönetmenliği çerçevesinde Kurtalan Devlet Hastanesi'nde masabaşı ve saha tatbikatı UMKE, İtfaiye ve hastane personellerinin katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleşti.

Gerçekleşen tatbikatta hastane bodrum katında bulunan elektrik panosu kaynaklı yangın ve sonraki aşamalarda hasta-yaralı tahliye senaryosu işlendi. Tatbikata yaklaşık 100 personel ile katılım sağlanmış olup, Siirt'teki en geniş çaplı hastane yangın tatbikatı gerçekleştirildiği öğrenildi.

Yangın, deprem, trafik kazalarında UMKE ekiplerinin duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirten yetkililer, tatbikatların diğer ilçelerde de devam edeceğini belirtti.

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Tatbikat, Hastane, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siirt'te 100 personelle geniş çaplı tatbikat gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te 100 personelle geniş çaplı tatbikat gerçekleştirildi - Son Dakika
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