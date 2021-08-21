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Siirt'te 100 polisin katılımıyla "Huzur" uygulaması - Son Dakika

Siirt'te 100 polisin katılımıyla "Huzur" uygulaması

21.08.2021 21:25
Siirt'te 100 polisin katılımıyla

Siirt'te polis ekiplerince "Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Siirt'te polis ekiplerince "Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Kentin huzur ve asayişini sağlamak ve uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla yapılan ve İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz'ın sahadan yönettiği uygulamada 100 personelden oluşan 14 ekip görev aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Şube müdürlükleri ekipleri, narkotik köpeklerin katılımıyla merkez Sakarya, Dumlupınar, İnönü ve Ulus mahallelerindeki metruk binalar ve diğer alanlarda arama yaptı, şahısların kimlik bilgilerini sorguladı.

Araçlarda da arama yapan ekipler, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "UYUMA" projeleri hakkında bilgi verdi.

Mahalle sakinlerinden teşekkür

İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, uygulama sırasında esnaf vatandaşlarla görüştü, sorun ve taleplerini dinledi.

Çocuklarla da yakından ilgilenen Yılmaz, onlarla sohbet etti, eğitimleri ile ilgili konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların desteğini isteyen ve "Var mı bir isteğiniz, her şey yolunda mı?" sorusunu soran Yılmaz, vatandaşlardan, "Allah'a şükür siz geldiğinizden beri buralar düzelmiş. Temennimiz daha da güzel olacak. Çok teşekkür ederiz." cevabını aldı.

Yılmaz da vatandaşların desteğiyle kentin huzur ve güven ortamının daha da artacağını ve bu kapsamda çalışmalarının devam edeceğini aktardı.

Siirt'te 100 polisin katılımıyla Huzur uygulaması
Siirt'te 100 polisin katılımıyla Huzur uygulaması
Siirt'te 100 polisin katılımıyla Huzur uygulaması
Siirt'te 100 polisin katılımıyla Huzur uygulaması
Siirt'te 100 polisin katılımıyla Huzur uygulaması

Aziz Yılmaz, Narkotik, Polis, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te 100 polisin katılımıyla 'Huzur' uygulaması - Son Dakika


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