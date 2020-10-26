Siirt'te 107 okul servis aracı denetlendi - Son Dakika

Siirt'te yüz yüze eğitimin kademeli başlamasıyla il genelinde okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, öğrencilerin huzur ve güven içinde okula gidip, gelmesinin sağlanması için çalışma başlatıldı.
İl genelinde okul servis araçlarına yönelik denetim yapan ekipler, 107 araç ve sürücüyü kontrol etti.
Kurallara uymayan 10 sürücüye 3 bin 964 lira ceza uygulandı, 6 araç da trafikten men edildi.
- Kaynak: AA
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