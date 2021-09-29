Siirt'te 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te bir iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 11 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinin deposunda yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 11 bin 110 paket sigaraya el konuldu. Konuyla ilgili 2 şüpheli yakalanırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - SİİRT