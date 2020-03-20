Siirt'te 11 köye içme su sağlayan Zarova hattı onarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te 11 köye içme su sağlayan Zarova hattı onarıldı - Son Dakika

Siirt'te 11 köye içme su sağlayan Zarova hattı onarıldı

13 dakika önce

Siirt'i Eruh ilçesi Zarova içme su hattında meydana gelen arıza, İl Özel İdaresi ekiplerince giderildi.

Siirt'i Eruh ilçesi Zarova içme su hattında meydana gelen arıza, İl Özel İdaresi ekiplerince giderildi.

Siirt Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, Eruh ilçesinde 11 köye içme suyu sağlayan Zarova hattında meydana gelen arızanın giderildiğini belirtti.

Arızanın zorlu arazi şartları nedeniyle 3 günlük çalışma sonucunda giderilebildiğini kaydeden Canolat, "Hatta meydana gelen arızanın kuruma bildirilmesiyle İl Özel İdaresi Su Arıza Birimi ekiplerini yönlendirdik. Ekipler, hattın dağlık alanda yer alması ve zorlu doğa koşulları nedeniyle arızayı ancak 3 günde giderebildi. Yapılan çalışmalar sonucu köylere su verildi." dedi.

Siirt'te 11 köye içme su sağlayan Zarova hattı onarıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:28 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi
İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor
Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim         
14:32
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak         
11:50
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi! Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!         
21:42
Elneny ikna etti, Beşiktaş Trezeguet ile prensip anlaşmasına vardı Elneny ikna etti, Beşiktaş Trezeguet ile prensip anlaşmasına vardı         
20:58
Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti         
20:12
Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek         
20:04
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
19:33
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı         
19:32
İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun         
18:11
Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek         
17:49
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu         
17:45
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması         
17:32
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi         
17:02
Bakan Albayrak, Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi         
16:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 14:41:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te 11 köye içme su sağlayan Zarova hattı onarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]