Siirt'te, 11 yıl hapisle aranan PKK'lı yakalandı
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SİİRT'te, hakkında terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.N., yol kontrol uygulamasında yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:09 Kaynak: DHA
SİİRT'te, hakkında terör örgütü PKK
'ya üye olma suçundan 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.N., yol kontrol uygulamasında yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 11 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan F.N.'nin Batman
'dan Siirt
'e geleceği bilgisini edindi. 26 Haziran günü hareke geçen güvenlik güçleri, Siirt'in Kurtalan
ilçesindeki Kayabağlar
mevkiinde yaptıkları yol kontrol uygulamasında F.N.'yi gözaltına aldı. F.N.'nin jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
- Siirt
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