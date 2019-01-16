Siirt'te "112 Acil Çağrı ve İlk Yardım" Eğitimi
1 saat önce
Siirt'te öğrencilere, "112 Acil Çağrı ve İlk Yardım" eğitimi verildi.
Siirt
'te öğrencilere, "112 Acil Çağrı ve İlk Yardım" eğitimi verildi.
Mehmetçik İlköğretim Okulu Konferans Salonunda acil tıp teknisyenleri tarafından öğrencilere verilen eğitimde, 112 Acil Servis
çalışmaları, trafikte ambulanslara yol verilmesi ile hangi durumlarda 112 Acil hattının aranması gerektiği gibi konularda bilgilendirme yapıldı.
Toplantının sonunda acil tıp teknisyenleri öğrencilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:50 Kaynak: AA
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