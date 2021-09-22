Siirt'te 112'ye yapılan çağrıların yüzde 81'i asılsız çıktı - Son Dakika

Siirt'te 112 acil çağrı hattına gelen 124 bin 796 çağrıya cevap verilirken, asılsız ihbarda bulunanların sayısı 102 bin 207 olarak kayıtlara geçti.

Siirt Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrılara ilişkin değerlendirmelerde bulanarak vatandaşları uyardı. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 124 bin 796 çağrının yüzde 81'i'ni asılsız ihbarların oluşturduğu belirtildi. Açıklamada, "Siirt Acil Çağrı Merkezimiz 124 bin 796 çağrı almıştır. Bu çağrıların 102 bin 207'si asılsız, 22 bin 589'u asıllı ihbarlardan oluşuyor. Vatandaşlara daha hızlı, etkin hizmet verebilmemiz için 112'yi gereksiz yere meşgul edip, asılsız ihbarlarda bulunulmaması konusunda vatandaşların daha duyarlı olmasını bekliyoruz" denildi. - SİİRT