Siirt'te 112'yi arayıp büryan fiyatını sordular - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te 112'yi arayıp büryan fiyatını sordular

13.06.2022 15:42
Siirt'te 112'yi arayıp büryan fiyatını sordular

Siirt'te 112 Acil Çağrı Merkezi, bir yıl içinde 411 bin 477 çağrı aldı.

Siirt'te 112 Acil Çağrı Merkezi, bir yıl içinde 411 bin 477 çağrı aldı. Gelen çağrılarda, 'büryan kebabının fiyatı ne kadar, acil evlenmek istiyorum' gibi çağrılarda tebessüm ettirdi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, 112 Acil çağrı merkezinde acil sağlık, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve orman angın birimleri meydana gelen acil durumlara anında müdahale ederek, halkın can ve mal güvenliğinin korunması için büyük bir çaba harcamaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bir yıllık süre zarfında 112 kanalıyla gelen çağrılar üzerinden yaklaşık 70 bin vatandaşımıza devletin yardım eli uzanırken, "Acil evlenmek istiyorum yardımcı olun" diyenler de aradı 112'yi, büryan kebabının fiyatını soranlar da. Oysa 112'yi gereksiz meşgul etmek, insanların hayatından çalabilir. Bu nedenle lütfen 112 acil hattını gereksiz yere meşgul etmeyelim. Asılsız ihbarda bulunanlara para cezası verildiğini de unutmayalım" denildi. - SİİRT

Siirt'te 112'yi arayıp büryan fiyatını sordular
Siirt'te 112'yi arayıp büryan fiyatını sordular
Siirt'te 112'yi arayıp büryan fiyatını sordular

YORUMLAR
500
Şırnak'ta terör örgüte ait çok sayıda roketatar mühimmatı ve sevk fişeği ele geçirildi Şırnak'ta terör örgüte ait çok sayıda roketatar mühimmatı ve sevk fişeği ele geçirildi Siirt'te düğün sezonu açıldı, şal-şepik kumaşına ilgi arttı Siirt'te düğün sezonu açıldı, şal-şepik kumaşına ilgi arttı Siirt'te çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde Siirt'te çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde
Kaynak: İHA

Jandarma, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 112'yi arayıp büryan fiyatını sordular - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 23:06:49. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te 112'yi arayıp büryan fiyatını sordular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement