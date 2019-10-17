Son Dakika Haberleri: Siirt'te 12 adet gümrük kaçağı araç lastiği ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 12 adet gümrük kaçağı araç lastiği ele geçirildi

Siirt'te 12 adet gümrük kaçağı araç lastiği ele geçirildi

2 saat önce

Siirt kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 12 adet gümrük kaçağı araç lastiği ele geçirildi.

Siirt'te 12 adet gümrük kaçağı araç lastiği ele geçirildi, System.String[]

Siirt kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 12 adet gümrük kaçağı araç lastiği ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi Abdurrahman Kavak Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 12 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen araç lastiğine el konulmuştur. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi. - SİİRT

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:24 Kaynak: İHA
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