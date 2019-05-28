Son Dakika Haberleri: Siirt'te 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Siirt'te 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi

2 saat önce

Siirt'in Eruh ilçesinde 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt'te 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
Siirt'in Eruh ilçesinde 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik Eruh ilçesinde uygulama yapıldığı bildirildi.
Uygulamada 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, bir şüphelinin yakalandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:06 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Eruh, Siirt, Güncel
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