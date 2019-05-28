Siirt'te 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi
2 saat önce
Siirt'in Eruh ilçesinde 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:06 Kaynak: AA
'in Eruh
ilçesinde 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik Eruh ilçesinde uygulama yapıldığı bildirildi.
Uygulamada 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, bir şüphelinin yakalandığı belirtildi.
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