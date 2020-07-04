Siirt'te 12 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te yapılan operasyonda 12 kaçak cep telefonu ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, M.T'nin Batman'dan getirdiği kaçak cep telefonlarını Kurtalan ilçesinde satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Fiziki takibe alınan M.T, Batman-Kurtalan kara yolu İncirlik köyü bölgesinde yakalandı.



Şüphelinin üst ve eşyalarında yapılan aramada, 12 kaçak cep telefonu ele geçirildi.



M.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.