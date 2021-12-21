Siirt'te 12 köy okulunda taşımalı eğitime ara verildi - Son Dakika

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle 12 köy okulunda taşımalı eğitime ara verildi.

Kaymakam Recep Hasar, yaptığı açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Hasar, bu nedenle ilçeye bağlı Cevizlik, Elmadalı, Yamaçlı, Cevizlik, Nallıkaya, Oya, Kesmetaş, Ormanbağı, Kayahisar, Özpınar, Adıgüzel ve Çeltikyolu köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini kaydetti.