Siirt'te 13 drone 24 saat görev yapıyor - Son Dakika

Siirt'te güvenlik güçlerine istihbarat ve operasyon kabiliyeti anlamında önemli katkılar sunan 13 drone kullanılıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin en son teknoloji ve gece görüşüne sahip 13 dronenin kentin genel güvenliğine katkı sunduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nin başarılı çalışmalara imza attığını belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Havadan kural ihlali yapan sürücüler tek tek belirlenerek, ileri bir noktada bekleyen trafik ekiplerine plakası bildirilerek cezai işlem uygulanmış ve sürücülere kural ihlalleri konusunda yeterli bilgilendirme yapılmış ve drone ile yapılan tespit görüntüsü izletilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güven ortamının devamlılığı, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 2019 yılında olduğu gibi bu yıl da çalışmalarını havadan ve karadan tüm hızıyla devam ettirmektedir."