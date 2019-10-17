Siirt'te 1300 öğrenci, Barış Pınarı'nı çizdi

Mehmetçik İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe Siirt Valisi Ali Fuat Atik , Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay , Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, öğretmenler ve öğrenci ile veliler katıldı.

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TÜSİAD, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ABD ve AB yetkililerine mektup gönderdi

ABD'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'ye daha fazla yaptırım söz konusu olabilir