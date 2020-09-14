"14 Eylül Şeref Günü"nün 104. yıl dönümü - Son Dakika

Atatürk'ün Doğu Cephesi Kolordu Müfettişi olarak 14 Eylül 1916'da Siirt'i ziyaret etmesinin 104. yıl dönümü dolayısıyla "Siirt'in Şeref Günü" töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak düzenlenen tören, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hacıbektaşoğlu, şeref defterini imzaladı.

Şeref defterinde, Atatürk'ün Siirt'e gelişinin 104. yıl dönümünü büyük heyecan ve gururla kutladıklarını belirten Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu büyük devlet adamı Atatürk'ün, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, hoşgörü ve sevginin, barış ve kardeşlikle yoğrulduğu, içinde farklı kültür ve dillerin, huzur ve güven ikliminde bir arada yaşadığı kadim şehrimiz Siirt'e teşriflerinin 104. yıl dönümünü kutluyoruz. Önderliğinizde, verilen bağımsızlık mücadelesi, aziz milletimizin makus talihini değiştirmiş, Cumhuriyet ile taçlanarak zafere ulaşmıştır. Bugün için herkes bilmelidir ki mukaddes vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan şer odakları ve destekçilerinin her türlü hain planlarını bertaraf edecek güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Siirtliler olarak, dün olduğu gibi bugün de milli birlik ve beraberlik içinde, ülkemize ve milletimize hizmet için, her koşulda var gücümüzle çalışma azim ve kararlılığındayız."

Siirt 14 Eylül Anadolu Lisesinde tarih öğretmeni Mehmet Tahir Diriarın da vatansever Siirt halkının, dün olduğu gibi bugün de aynı şevk ve heyecanla bugün cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmanın haklı gururunu yaşadığını kaydetti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Yarbay Emre Dertli, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Adalet Komisyon Başkanı Erhan Obut, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.