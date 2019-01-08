Siirt'te 15 Kilo Amonyum Nitrat Ele Geçirildi

SİİRT'in Baykan ilçesinde jandarma ekiplerinin teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan 15 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

SİİRT'in Baykan ilçesinde jandarma ekiplerinin teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan 15 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı'nca kış operasyonları kapsamında terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla Baykan'ın Gümüşkaş köyü kırsalında 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş İbrahim Kara' ismi verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan 15 kilo amonyum nitrat, piknik tüpü, 1,5 metre kablo, blok halinde 4 büyük pil ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilirken, Siirt Valiliği'nden operasyonla ilgiyi yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir" denildi. - Siirt

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Şüpheli Araçta Arama Yapan Jandarma Ekipleri, Sürücünün İç Çamaşırında Kokain Buldu

Türk ve Yunan Polisinden Ortak Uyuşturucu Operasyonu

İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'la Görüşen Bolton'un Sözcüsü: Yapıcı Görüşme Oldu