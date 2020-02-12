Siirt'te 15 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Siirt'te kar ve tipiden kapanan 15 köy yolu ulaşıma açıldı.



Kentte etkili olan kar yağışından dolayı kapanan Pervari'de 8, Şirvan'da 5 ve Eruh'ta 2 köy yolu, Siirt İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.



Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, karla mücadele çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Canpolat, "Son iki günde il genelinde etkili olan kar yağışından dolayı Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerinde kapanan köy yolları ulaşıma açıldı. Ekiplerimiz bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Şuan itibariyle il genelinde kapalı köy yolu bulunmuyor." dedi.