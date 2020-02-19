Siirt'te 15 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Siirt'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri kapanan grup köy yollarının tekrardan ulaşıma açılması için çalışma başlattı.



İki günden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari ilçesine bağlı 7 köy, Şirvan ilçesine bağlı 5 köy, Eruh ilçesine bağlı 3 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.



İlçelerde kapanan grup köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattıklarını belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapanmış durumda. Ulaşıma kapanan köy yollarımızda, sabah erken saatlerde ekiplerimiz yolun ulaşıma açılmasını sağlamak için çalışmalara devam ediyor. Önceliğimiz yollarda mahsur kalan araçlar ve hastalardır. Ekiplerimiz aralıksız çalışmalarını sürdürüyor" dedi. - SİİRT