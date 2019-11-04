Son Dakika Haberleri: Siirt'te 16 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 16 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te 16 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi

7 saat önce

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 16 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt'te 16 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 16 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt kent merkezinde uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 16 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi. Söz konusu olayla ilgili olarak ele geçirilen kaçak sigaralara el konularak, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup, adli soruşturma başlatılmıştır" denildi. - SİİRT

Emniyet Müdürlüğü, Siirt Valiliği, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:12 Kaynak: İHA
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