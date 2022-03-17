Siirt'te 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

17.03.2022 12:03
Siirt'te 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Siirt'te 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Siirt'te 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent merkezinde yaşayan, Tatvan İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 6 ayrı "fuhuş" suçundan 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Firari hükümlü, merkez Kezer mevkisinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Ankara'da jandarmadan hırsızlık operasyonları: 18 gözaltı Son dakika haber! Ankara'da jandarmadan hırsızlık operasyonları: 18 gözaltı Bilecik'te köprünün demirlerini çaldığı iddia edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı Bilecik'te köprünün demirlerini çaldığı iddia edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, İnfaz, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
11:38 Mahkemeden emsal karar! 78 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunan 23 yaşındaki gence 33 yıl hapis cezası verildi
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:31 Bircan Bali, eski eşine "Beni aldattın mı?" diye sordu, cevap çok net oldu!
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
11:25 Asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabilir mi? AK Partili isimden vatandaşı heyecanlandıran sinyal!
11:11 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar hareketlendi: 14,69
11:05 Balıkçıdan hırsıza serzeniş: İsteseydi verirdik, çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın
11:05 Maliyetleri değerinden fazla! 50 kuruş 3 katına, 1 kuruş 55 katı fiyatına üretilebiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 12:09:23. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement