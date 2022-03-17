Siirt'te 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

17.03.2022 12:21
Siirt'te 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Siirt'te hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Siirt'te yaşayan ve Bitlis- Tatvan İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "6 ayrı kişiyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından aranan ve hakkında toplam 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.Ç., Kezer mevkiinde icra edilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

S.Ç.'nin adli işlemleri tamamlanmasına müteakip sevk edildiği Siirt Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanarak, Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği belirtildi. - SİİRT

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Siirt'te 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Siirt'te 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Tatvan'da 'Okullar Arası Basketbol Müsabakası' başladı Tatvan'da 'Okullar Arası Basketbol Müsabakası' başladı

Bitlis, Tatvan, İnfaz, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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