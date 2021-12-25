Siirt'te 18 derslikli Atatürk İlkokulu açıldı - Son Dakika

Siirt'in Şirvan ilçesinde 18 derslik Atatürk İlkokulu törenle hizmete girdi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, okul bahçesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, haziran ayında temeli atılan okulun kısa sürede bitirilerek hizmete girdiğini belirtti.

Okulda 300 dolayınca öğrencinin eğitim ve öğretim göreceğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, 3 Haziran'da okulun temelinin atıldığını anımsattı.

Okulun açılışını yapmanın heyecanını yaşadıklarını aktaran Hacıbektaşoğlu, 18 derslikli Şirvan Atatürk İlkokulunun çok kısa sürede tamamlanarak hizmete girdiğini bildirdi.

Okulun yaklaşık 2 milyon 900 bin lira maliyetle tamamlandığını ifade eden Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"4 Aralık'ta Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ilimizde çok önemli kamu ve özel sektör yatırımlarının açılışı yapıldı. Şu anda devam eden birçok kamu yatırımları, okul inşaatı var ve tamamlanan yatırımları hizmete açıyoruz. Ancak bazı eskiyen ve yenilenmesi gereken okullarımız var, bunları da yatırım programına alıyoruz."

Hacıbektaşoğlu, yapılan kamu ve özel sektör yatırımlarıyla vatandaşların yaşamını kolaylaştırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Geleceğin teminatı çocuk ve gençler için çabaladıklarını anlatan Hacıbektaşoğlu, "Onlar da ülkemizi şehrimizi geliştirecekler, kalkındıracaklar, bölgeye ve bütün insanlığa barışı ve huzuru getirecekler. Okulun yapımında emeği geçenleri kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Şirvan Kaymakamı Recep Hasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve kurum müdürleri katıldı.