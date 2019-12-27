Siirt'te 18 köy yolu ulaşıma açıldı, mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 18 köy yolu ulaşıma açıldı, mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika

Siirt'te 18 köy yolu ulaşıma açıldı, mahsur kalan araçlar kurtarıldı

6 saat önce

Siirt'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları İl Özel İdare ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açılırken, karda mahsur kalan araçlar da kurtarıldı.

Siirt'te 18 köy yolu ulaşıma açıldı, mahsur kalan araçlar kurtarıldı, System.String[]

Siirt'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları İl Özel İdare ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açılırken, karda mahsur kalan araçlar da kurtarıldı.


Kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı, Geçittepe, Beğendik, Karşıkaya, Gözlükuyu, Söğütöne, Düğüncüler, Yaprak Tepe, Sarı Yaprak, Keskin, Kışlacık ve Gökbudak köy yolları, Eruh ilçesine bağlı Okçular, Erkan Tepe, Şirvan Elmadalı, Cevizlik, Yamaçlı ve Karahisar köy yolları kar ve tipi yağışı nedeniyle kapandı. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Kapanan gurup köy yolları İl Özel İdaresi ekiplerince tekrardan ulaşıma açıldı.


Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla yolun ulaşıma açıldığını belirterek sürücüleri araçlarına zincir takmaları konusunda uyardı. Bölgede ekiplerin çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Canpolat, "Pervari, Eruh ve Şirvan İlçelerimize bağlı toplam 18 köy yolumuz yağan kardan ötürü ulaşıma kapanmıştı. Ancak yapılan çalışmalar neticesinde yollarımız tekrar ulaşıma açıldı. Halen yağışlar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Köy yollarımızı kullanacak olan sürücüleri mutlaka zincir, çekme halatı, kar lastiği ve takoz bulundurmaları uyarısında bulunuyoruz. Karla mücadele çalışmamız 7 gün 24 saat devam etmektedir" dedi.


Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan sürücüler kurtarıldı. Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü Jandarma Taburuna gıda ve malzeme taşıyan araçların yolda mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi kurtarma ekipleri yolda mahsur kalan kamyonetleri kurtararak güvenli bir şekilde ilçe merkezine ulaştırılması sağlandı. Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyünde mahsur kalan sürücüler ise iş makinalarına bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı. - SİİRT

Pervari, Şirvan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:32 Kaynak: İHA
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